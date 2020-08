Ako nám Invia predala mačku vo vreci

Neviem čo ma to minulý rok v jeseni napadlo, ale úplne výnimočne som si naplánovala dovolenky na rok 2020 už v predstihu. Zaplatila som v jeseni zálohy a tešila som sa na plánované zájazdy.

Kráľovské Stredné Čechy ( zdroj obrázku www.redok.cz)

Ako sa vraví, keď chceš Boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch. Prišla Corona a zrazu bolo všetko inak.

A tak sme pomaly vymieňali zálohu na zájazd do Francúzka za zájazd do Pienin, a zálohu na zájazd do Švajčiarska za Kráľovské Stredné Čechy. Pieniny cez zabehnutú slovenskú cestovku prebehli výborne, chválim slovenské cestovky, ktoré aj v týchto pre nich ťažkých časoch plnia svoje sľuby a v rámci možností poskytujú primerané služby.

Horšie sme dopadli s náhradou za zájazd do Švajčiarska. Zájazd sme kúpili cez Inviu, bolo to od českej cestovnej kancelárie s odchodom z Brna. To pre nás nebol problém, nakoľko bývame cez 100 km od Brna a máme tam príbuzných – takže Brno nám ako miesto odchodu nevadilo. Kvoli Corone sme vymenili zájazd do Švajčiarska za náhradný zájazd Kráľovské Stredné Čechy. Odchod z Brna nebol problém, program pekný – celkom som sa tešila.

Zo skúseností s cestovnými kanceláriami viem, že podrobné informácie ku zájazdom dostávame najneskôr týždeň pred dátumom zájazdu. Čudné už bolo, že ani dva dni pred odchodom na zájazd sme ešte informácie nemali. Opakovane (týždeň pred zájazdom) som volala aj písala do Invie – vždy som dostala odpoveď, že už to pýtali a mám čakať. Nakoniec som zvolila najrýchlejšiu cestu – našla som si priamy kontakt na cestovnú kanceláriu (dovtedy som komunikovala cez Inviu) a informácie som si vypýtala priamo. Dozvedela som sa, že v Invii ich mali už týždeň a že mi ich jednoducho nepostúpili a pri telefonáte zamlčali.

Keď som E-Mail s informáciami otvorila, začala som mať veľmi zlý dojem. Do očí mi totiž hneď udrel cestovný lístok na vlak v prílohe. Otvorila som tú mačku vo vreci – a skutočne, preprava z Brna do Pardubíc mala byť vlakom. Žiadne takéto informácie v materiáloch ku zájazdu neboli – Brno bolo označené ako miesto nástupu (zlaté slovenské cestovky, keď miesto nástupu napíšu Piešťany, tak v Piešťanoch vás vyzdvihne zvozový autobus, alebo minibus).

Takže si predstavte, že dva dni pred začiatkom zájazdu sa dozviete, že miesto nástupu Brno znamená, že vlakom pôjdete so všetkou batožinou z Brna do Pardubíc. Pokiaľ by sa niekomu zdalo, že to nevadí a na tom nezáleží, veď vlak odvezie – tak je to veľmi zlá predstava. Keď sa balíte na päť dní, tak je batožiny celkom veľa – takže behať po stanici s množstvom batožiny je značná nepohoda. Nehovoriac už o tom, že cestovať vlakom v čase Corony tiež nie je výhra. Rovnako to malo byť s cestou domov – z Pardubíc do Brna večerným vlakom (po celodennom programe v posledný deň priam ako optimistická vyhliadka).

Keď som sa do Invie sťažovala, že nám neposkytli ku zájazdu túto veľmi dôležitú informáciu o preprave vlakom, tam mi pracovníčka Invie odpovedala, že ona o tom vôbec nevedela, takže ona za to vôbec nemôže.

Rozhodli sme sa, že na tento zájazd nepôjdeme. Storno poplatok je 100% ceny zájazdu – čiže v našom prípade 460 EUR. Padnú v prospech českého cestovného ruchu.

A nám zostala len trpká skúsenosť, že Invia nám predala mačku vo vreci.